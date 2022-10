Horn-Verfolger lassen Punkte liegen

Tabellenführer SV Horn ist der Sieger der 12. Runde der 2. Liga. Während die Fußballer aus dem Waldviertel am Freitag einen 1:0-Sieg bei Rapid II gelandet hatten, ließen die drei ersten Verfolger Punkte liegen. Die weiter zweitplatzierte Vienna unterlag am Sonntag daheim den Young Violets 0:1 und liegt vier Punkte hinter Horn. Der Vierte Amstetten unterlag bei Sturm Graz II 1:3, hat fünf Zähler Rückstand. Der drittplatzierte FAC hatte am Samstag gegen Kapfenberg 1:1 gespielt.