„Nicht nur für Kinder und Ernährung zuständig“

„Krone“: Frau Brunschmid, bei den Bäuerinnen hat sich viel verändert. Was sticht hervor?

Helga Brunschmid: Am Anfang waren die Ziele, die Hauswirtschaft besser zu bewerten und Hilfen zu schaffen. In den 80er-Jahren kam dann die soziale Absicherung dazu. In den vergangenen 15 Jahren ging es in Richtung Lebensqualität am Hof mit einem Projekt samt Beraterin.