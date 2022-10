Bäuerinnen bewegen Tirol seit nunmehr 60 Jahren

Zukunftsthemen auch weiterhin am Radar

Diese Schwerpunkte sollen auch in den kommenden Jahren im Fokus stehen, wie Brunschmid verrät: „Viele unserer Bäuerinnen kommen nicht aus der Landwirtschaft und haben eine andere berufliche Ausbildung. Dabei können die bereits erworbenen Fähigkeiten, wie etwa aus dem Sozialbereich, auch sinnvoll am Betrieb eingesetzt werden.“ Zudem setzt man sich mit vielen Projekten für den Klimaschutz in Tirol ein.