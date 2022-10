Mordplan im Parkhaus: Staatsanwalt klagt an

Am Tag der Tat, dem 26. November, übergab der Angeklagte eine Metallkassette mit Abschiedsbrief und Erbstücken an eine Angehörige. Mit der Bitte, diese erst nach seinem Tode zu öffnen. Doch die Betroffene warf einen Blick hinein, las den Brief und schaltete sofort die Polizei ein – damit dürfte sie einen Mord verhindert haben. Denn die Polizei fand den 41-Jährigen in seinem Auto sitzend im Parkhaus – nur eine halbe Stunde vor dem Dienstende des Nebenbuhlers.