Lienhart: „Gregerl ist leider der bessere Golfer!“

Am Sonntag-Abend spielt ihr das Spitzenspiel bei Bayern München. Was ist euer Ziel in der Allianz Arena? Wie muss man spielen, um in München bestehen zu können?

Wir kennen ihre Qualitäten. Die Bayern haben enorm gute Einzelspieler, und auswärts in München ist es nochmal schwieriger. Aber wir wissen, dass wir mit unserer Spielweise Chancen haben. Wir müssen das machen, was uns bislang so stark gemacht hat: Aggressiv gegen den Ball spielen, den Bayern so wenig Räume wie möglich geben - und dann mit dem Ball gute Lösungen finden, um immer wieder Entlastung zu bekommen. Wir freuen uns auf das Spiel und wollen versuchen, auch in München etwas mitzunehmen.