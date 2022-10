Was wird aus unserem Geld, Herr Gasselsberger?

Fakt ist: Noch immer verlassen sich zu viele Menschen in Österreich auf die staatliche Pension. Das wird nicht reichen. Zwei Maßnahmen wären meiner Meinung nach dringend notwendig: Die betriebliche und die private Vorsorge muss ausgebaut und attraktiviert werden. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gibt es keine Förderungen und keine steuerlich begünstigten Produkte. Auch müsste man die Menschen generell entlasten, was die Lohnnebenkosten anbelangt - eben damit sie auch etwas mehr für ihre Altersvorsorge tun könnten. Das wird noch ein Riesenproblem in Österreich.