Startschuss für den 12. Großarler Jägerball

Es will also scheinbar wieder ordentlich gefeiert werden. Am Programm steht deshalb heuer ein Abend mit feinsten regionalen Wildgerichten und volkstümlichen Klängen. Das entnimmt man dem angekündigten Programm. Auch einen speziellen Programmpunkt findet man in der Ankündigung wieder: Die Ball-Tombola. Vergangenes Jahr hatte diese jedoch mit einer verlosten Jagdreise nach Afrika, inklusive Abschuss eines Gnus, für Aufsehen gesorgt. Welche Preise heuer verlost werden, wurde seitens der Veranstalter noch nicht bekannt gegeben. Nur so viel: Preisspenden werden derzeit nach wie vor entgegen genommen.