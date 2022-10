„Hätten Huskovic gerne einen Punkt geschenkt“

Der wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Baden und dort auf die Intensivstation gebracht, in der Nacht folgte eine Operation an der Milz, danach wurde Huskovic in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt, gestern wurde er aus diesem wieder geweckt. Sollte das gerissene hintere Kreuzband operiert werden müssen, passiert dies erst, wenn nicht mehr die Gefahr einer Blutvergiftung besteht.