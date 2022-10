Mbappe erntet ordentlich Kritik von Legende Henry

Man hätte zu befolgen, was der Trainer von einem verlangt, stellte Henry klar. So schlechten dürften die Entscheidungen von Trainer Christophe Galtier nicht gewesen sein. In 13 Pflichtspielen konnte Mbappe diese Saison bislang zwölf Treffer erzielen. Ab Jänner will der Superstar dennoch bei einem anderen Verein auf Torjagd gehen.