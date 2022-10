Wiener Polizisten erwischen alkoholisierten Raser

Zur rechten Zeit am rechten Ort ist in der Nacht auf Mittwoch die Polizei gewesen: Ihr eigentlicher Auftrag war, einen 64-Jährigen in Wien-Favoriten festzunehmen, da dieser Verwaltungsstrafen in der Höhe von insgesamt rund 6000 Euro nicht bezahlt hatte. Doch während dieser Festnahme hörten sie plötzlich einen lauten Krach.