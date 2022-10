Kurt Seinitz rechnet mit Ideologie der KPÖ ab

„Krone“: Sie sind seit fünf Jahrzehnten auf der ganzen Welt unterwegs, gelten als China-Experte, der auch tiefe Einblicke in das kommunistische Weltbild bekommen hat. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie von KPÖ-Mandataren wie dem Steirer Werner Murgg hören, der die Ukraine als „Krüppelnation“ bezeichnet und den russischen Angriffskrieg verharmlost?

Kurt Seinitz: Mein Appell richtet sich an die Wählerinnen und Wähler kommunistischer Parteien: Überlegen Sie sich genau, wen Sie da wählen! Man sollte das nicht aus sozialromantischen Gründen tun oder zur Denkzettelverteilung, um etablierte Parteien zu schocken. Wer für kommunistische Parteien stimmt, bekommt die gefährliche kommunistische Ideologie mitgeliefert - und die bedeutet Kollektivismus und den Weg zum Totalitarismus.