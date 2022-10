Gerettet!? Aufgeben ist für Wacker-Damen Fremdwort

Fünf Mal in der Woche am Platz

„Ein paar wurden wieder fit, dazu sind jetzt einige Studentinnen erst jetzt zurückgekehrt. Der Kader ist grundsätzlich nicht so klein“, sagte der sportliche Leiter Thomas Mayr: „Es ist das erste Mal, dass wir aus dem Vollen schöpfen können.“ Die Mädels sind mit einer Wahnsinnseinstellung dabei, stehen fünfmal die Woche am Platz. Dem nächsten Bundesliga-Heimspiel am kommenden Sonntag (14, Tivoli W1) gegen Bergheim sollte also nichts mehr im Wege stehen. Eine erneute Absage wäre nämlich nicht gut: Bei einem dritten Nichtantreten könnte die Bundesliga die schwarz-grünen Damen aus dem Bewerb nehmen.