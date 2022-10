Wie wir uns auch in der Krise gut ernähren können

Jährlich kommt er, der Welternährungstag (16. Oktober). Da werden dann wieder die Statistiken ausgepackt, wie es denn auf unserer Erde so aussieht mit dem Hunger. Und die Zahlen sind jedes Jahr aufs Neue unglaublich: Laut NGOs hungern 828 Millionen Menschen - das ist ein Fünftel mehr als noch 2019. Dem gegenüber steht die Lebensmittelverschwendung: Allein in Österreich werden laut einer BOKU-Studie pro Haushalt jährlich bis zu 133 Kilo an noch genießbarem Essen mit einem Gegenwert von 250 bis 800 Euro weggeworfen. Wenn es hier kein Einsparungspotenzial gibt, wo dann?