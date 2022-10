Schwab: „Rapid muss Platz zwei einzementieren“

Am Sonntag musste Rapid im Wiener Derby gegen die Austria (1:2) den nächsten Rückschlag hinnehmen. Mit den Spitzenplätzen in der Bundesliga haben die Hütteldorfer derzeit nichts zu tun. Dennoch müsse Rapids Ziel sein, „den zweiten Platz in Österreich einzuzementieren“, so Ex-Kapitän Stefan Schwab.