Rapid nach Derby: Weil es eh schon wurscht ist …

Es war erschreckend, wie die Austria - nach einem 0:8 (gegen Sturm und Villarreal) - die ausgeruhten Rapidler trotz Reisestrapazen vor der Pause vorführte. „Wir bringen uns selbst mit Fehlern in Bedrängnis. Es ist kein Kinderfußball. Aber ich werde keinen an den Pranger stellen“, war Rapids Guido Burgstaller sauer. Schon im Spiel diskutierte er oft mit Bernhard Zimmermann, der auf der rechten Seite auch fehl am Platz war. Laufwege, Pressing - nichts passte. Auch Rapids „Sechser“ waren im Zentrum auf der Suche nach Austrianern, während die Schmid-Truppe Grün-Weiß über die Flügel zerlegte. Oder mit langen Bällen hinter die Abwehr. Das ging leicht. Viel zu leicht.