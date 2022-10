Rapid: „Wir sind da auch wirklich selber schuld“

Ferdinand Feldhofer (Rapid-Trainer): „Die Niederlage ist definitiv schmerzhaft, noch mehr als in einem normalen Ligaspiel. Wir wollten unbedingt die Serie beenden, das ist uns nicht geglückt. Wir sind da auch wirklich selber schuld. Wenn man so in ein Spiel startet, dann ist es schwierig, dass man das noch ausbessert. Wir waren nach vier Minuten 0:1 hinten, haben dann kurz vor dem 0:2 die Riesenchance zum Ausgleich nicht genutzt und die Austria war im Gegenzug mit dem Elfmeter 2:0 vorne. Das hat etwas mit uns gemacht. Wir sind nicht so gefestigt, um das wegzustecken. Zweite Halbzeit hat etwas besser ausgesehen. Wenn uns das Tor früher gelungen wäre, wäre es vielleicht anders ausgegangen.“