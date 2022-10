Anzeigenflut gegen Parksünder hat endlich ein Ende

Straßenbau-Offensive im Herbst

Die Stadt startet zudem im Herbst eine Straßenbau-Offensive. Neben den Arbeiten an der Radfahrer-Rampe an der Draupromenade starteten Arbeiten im Mühlenweg, der die Stadtteile St. Martin und Fellach verbindet. „Diese Straße ist mittlerweile in einem sehr schlechten Zustand, sodass wir sie auf einer Länge von 350 Meter komplett erneuern müssen“, sagt Baureferent Harald Sobe.