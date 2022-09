Anrainer deckt Parksünder mit Strafen zu

Gesetz gibt dem Villacher recht

Das Gesetz gibt dem aufmerksamen Villacher übrigens recht. In der Uhlandstraße ist es seit rund vierzig Jahren Usus, dass die Autos quer zur Fahrbahn parken. Damals wurde diese Parkordnung mit dem Magistrat der Stadt so vereinbart. Diese Abmachung wurde aber ohne jegliche gesetzliche Grundlage getroffen. Als sich dann eine Anrainerin beim Magistrat erkundigte, wurde ihr gesagt, dass der damalige Sachbearbeiter etwas versprochen hatte, was so nicht umsetzbar war – auch wenn es vierzig Jahre problemlos und ohne Anzeigen funktionierte