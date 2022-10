Bayern-Krise: „Es nervt und regt uns extrem auf“

Zehn Meistertitel in Serie hat Bayern München zu Buche stehen - in der aktuellen Saison wird kräftig am Thron des Rekordmeisters gerüttelt. Woran Marcel Sabitzer & Co. zu einem guten Teil selbst schuld sind. Wie beim 2:2 am Samstag in Dortmund, als Nachlässigkeit im Defensivverhalten die Borussia in der 95. Minute über den Ausgleich jubeln ließ.