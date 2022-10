Kracher Dortmund gegen Bayern ab 18.30 Uhr LIVE

Vor allem Mané scheint wieder in Schwung zu kommen. Der Ex-Salzburger, der im Sommer von Liverpool geholt worden war, drehte in der Champions League gegen Pilsen mit Tricks, Tor und Traumvorlage auf. Der Leistungsaufschwung sei simpel zu erklären, meinte Trainer Julian Nagelsmann. „Er ist ein Mensch mit Gefühlen, Verstand, Gedanken.“ Die Kritik an seinen Leistungen habe den zu Saisonbeginn so starken Stürmerstar „nicht kalt“ gelassen.