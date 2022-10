Kein Vorname im Pass? Das Wirrwarr geht weiter

Das muss auch Markus Fischbacher machen. Laut Auskunft der Post ist dies der laut Zustellgesetz einzig richtige Vorgang. Denn: Die Verständigung für die Klimabonus-Gutscheine erhalten alle Österreicher per Behördenbrief (RSa). „Wenn der Name im Reisepass nicht exakt mit dem am RSa-Brief übereinstimmt, dürfen wir nichts herausgeben“, sagt Post-Sprecher Michael Homola. Dafür haben viele „Krone“-Leser durchaus Verständnis. „Sehr gut, dass hier streng vorgegangen wird“, meint etwa Nutzer „Skyrider“ in einer Internet-Debatte.