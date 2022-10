Herbstlicher Wettermix in den kommenden Tagen

An der Alpensüdseite ziehen am Montag schon früh Wolkenfelder auf und im Südosten und Osten halten sich Hochnebelfelder teilweise hartnäckig. Überall sonst ist es zunächst noch freundlich und teils sonnig. Im Tagesverlauf ziehen dann aber in der Westhälfte generell mehr Wolkenfelder von Südwesten her durch, auch einzelne Regenschauer sind möglich. In der Osthälfte bleibt es nach Nebelauflösung freundlich und auch zeitweise sonnig, allerdings bläst im Osten abschnittsweise mäßiger bis lebhafter Südostwind. Das Thermometer zeigt in der Früh zwischen zwei und zehn Grad an, tagsüber zwischen 14 und 21 Grad.