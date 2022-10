Sollte der Bundespräsident mehr Macht bekommen?

Am Sonntag, den 9. Oktober, ist es so weit und eine noch nie da gewesene Vielzahl an Kandidaten stellt sich der Wahl zum Bundespräsidenten, um Österreich international entsprechend zu vertreten. Sollte das Amt zukünftig mit mehr Macht ausgestattet werden und aktiver ins politische Geschehen involviert sein? Was für Auswirkungen das haben könnte, hat Peter Filzmayer für die „Krone“ analysiert. Was denken Sie liebe Leser? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!