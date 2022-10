Berger zu Budget-Wirbel: „So bringt das nichts“

Was Berger definitiv weiß, ist, dass Max Verstappen den WM-Titel gewinnen wird. „Wenn nicht in Suzuka, dann eben in Austin.“ Das sieht auch der einzige Rivale Verstappens, Charles Leclerc, genau so. „Realistisch gesehen wird Max der Champion, wenn es nicht hier geschieht, dann sicher sehr bald“, meinte der so gut wie geschlagene Ferrari-Pilot.