Kein Urteil im Budget-Streit! Red Bull muss warten

Aufgekommen war das Thema in der Vorwoche im Fahrerlager in Singapur. Besonders Red Bull ärgerte es, dass sie selbst auf diese Weise in den Fokus rückten. Der Rennstall vermutete einen Angriff der Konkurrenz dahinter. Womöglich wurde etwas zu Journalisten durchgestochen, um Unruhe im Fahrerlager zu stiften, hieß es. „Ich würde wirklich gerne wissen, wo diese Information herkommt“, sagte Teamchef Christian Horner in Singapur. Die Annahme, dass „Fia-Mitarbeiter sensible Informationen offengelegt haben“, sei unbegründet", hieß es vom Verband.