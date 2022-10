Versuchter Einbruch in Villa von Juve-Ass Di Maria

Drei Einbrecher haben in Turin versucht, in die Villa des argentinischen Stars Ángel Di María einzudringen. Ein Sprecher seines Vereins Juventus Turin bestätigte den Vorfall am Freitag auf Nachfrage. Medienberichten zufolge waren der Neuzugang des italienischen Rekordmeisters, dessen Familie und Juve-Stürmer Dusan Vlahovic am Donnerstagabend zum Zeitpunkt des Einbruchsversuchs in der Villa.