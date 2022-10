Burger King schummelte Fleisch in „vegane“ Burger

Schimmlige Brötchen wurden trotzdem verwendet

Noch ekelhafter wird es, was die Soßen betrifft: Denn die Behälter wurden nicht ausgespült, sondern einfach wiederbefüllt. Die alten Reste blieben einfach in der Flasche. Auch bei der Handhygiene wird offenbar systematisch geschlampt. Nachdem Aschenbecher im Außenbereich geleert wurden oder nach dem Toilettengang werden die Hände nicht gewaschen, erzählte die Informantin. Auch beim Mindesthaltbarkeitsdatum nimmt man es nicht so genau: „Wir hatten ,Long Buns‘, die haben schon zu schimmeln angefangen, weil sie seit drei Monaten abgelaufen waren. Und die wurden trotzdem weiter verwendet“, so die anonyme Quelle. In der Filiale am Kölner Friesenplatz sollen Mäuse zum festen Inventar gehört haben, wie weitere Mitarbeiter berichteten.