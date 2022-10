Schenk mir einen Augenblick!

Ein kurzer Blick direkt in die Augen - und viele Missverständnisse sind aus dem Weg geräumt. Wer bleibt stehen und wer fährt weiter? Wer weicht nach links und wer nach rechts aus? Hat mich mein Gegenüber überhaupt schon wahrgenommen? Genau diese Fragen führen oft zu brenzligen Situationen. Es kommt im Straßenverkehr eben auf den Augenblick an - in doppelter Hinsicht: auf den kurzen, oftmals entscheidenden Moment, und auf den Blick, mit dem wir uns miteinander verständigen.