Ein Chef-Wunschkandidat kam, einer fiel durch

Eins zu eins. So könnte man die Entscheidung in Wien rund um die Personal-Rochaden in der oö. Polizei bezeichnen. Bekanntlich waren die Posten des Vize-Landespolizeipräsidenten und des Chefs der Linzer Kripo ausgeschrieben, und die Belegschaftsvertretung hatte sich im Mai gegen die Wunschkandidaten von Landespolizeichef Andreas Pilsl ausgesprochen. Damit gingen die Bestellungen nach Wien und jetzt sind die Entscheidungen da - einige Schriftstücke fehlen zwar noch, aber die Besetzungen sind fix.