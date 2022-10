„Ist mein Baby hungrig, hat das oberste Priorität“

Stillen. Die natürlichste Sache der Welt. Und trotzdem mussten in Wien Frauen auf die Straße gehen, weil sie ihr Kind in der Öffentlichkeit ernähren wollen, ohne Blicken oder Kommentaren ausgesetzt zu sein. „Wir leben in einer Gesellschaft, in der Brüste schnell sexualisiert werden. Stillen kann erst zur Norm werden, wenn es sichtbar ist“, ermutigt Angela Frantal, zertifizierte Stillberaterin aus Linz und seit 30 Jahren Expertin auf dem Gebiet, Mütter zu einem offenen Umgang mit dem Thema.