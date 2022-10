Kadyrow fordert nun Einsatz von Nuklearwaffen

„Ich weiß zwar nicht, was das Verteidigungsministerium dem obersten Befehlshaber der Streitkräfte berichten wird, aber ich persönlich finde, dass nun drastischere Maßnahmen ergriffen werden sollten“, schrieb Kadyrow am Samstag in seinem Telegram-Kanal. Zu diesen Schritten gehören seiner Ansicht nach die Verhängung des Kriegsrechts in den russischen Grenzregionen und der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen. Zudem äußerte der Tschetschenen-Führer auch Kritik am zuständigen Kommandanten, der „viel zu weit weg von seinen Soldaten sich in Luhansk versteckt hielt“, während diese umzingelt worden seien.