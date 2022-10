Stehen Putins Truppen vor bitterster Niederlage?

Laut Angaben des ukrainischen Gouverneurs des benachbarten Gebiets Luhansk, Serhij Haidai, hätten die russischen Soldaten ihre Kommandeure gefragt, ob sie sich zurückziehen dürfen, ihr Ersuchen sei aber abgelehnt worden. Dem US-Thinktank Institute for the Study of War zufolge haben die ukrainischen Streitkräfte am Freitag den russischen Zugang zur Straße Swatowe-Lyman gesperrt, der „die wichtigste Verbindungslinie ist, die die russische Gruppierung innerhalb von Lyman selbst aufrechterhält“.