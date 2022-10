Das Land will wissen, wie wir uns bewegen

App „beobachtet“ Teilnehmer

Im Rahmen der Umfrage gibt es aber auch noch ein anderes spannendes Projekt. In einem digitalen Feldversuch will man 5000 Bürgern ganz genau auf die Finger bzw. ihr Mobilitätsverhalten schauen. Auf freiwilliger Basis besteht dabei die Möglichkeit, die automatische Erfassung der Mobilität am Berichtstag via GPS und Handy-App zu testen. Somit können Position und Bewegung genau gemessen werden. Einmal heruntergeladen und aktiviert, zeichnet die App die Wege auf. So können genaue Angaben mit exakten Weglängen generiert werden, und kein Weg wird vergessen.