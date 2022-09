ÖHB-Frauen verlieren gegen Spanien knapp

- Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam hat am Freitag bei der Carpati Trophy in Bistrita gegen Spanien eine 27:32-(12:15)-Niederlage kassiert. Beste ÖHB-Werferinnen waren Johanna Schindler und Patricia Kovacs mit jeweils sechs Treffern. Zum Turnier-Auftakt hatte es für Österreich am Donnerstag ein 32:32 gegen Gastgeber Rumänien gegeben, zum Abschluss geht es am Samstag gegen Serbien.