Marko: WM für Red Bull nur Frage der Zeit, außer …

„Stimmt“, lächelt Marko, „mit Sebastian waren wir sehr erfolgreich. Es wäre also an der Zeit, dass auch Max einmal ein Stadtrennen gewinnt.“ Verstappen und Teamkollege Sergio Perez, der heuer in Monaco triumphierte, absolvierten laut Motorsportchef Marko „ein spezielles Hitzetraining. Sie sind körperlich in bester Verfassung. Also sollte alles passen, wenn nicht vielleicht eine Trinkflasche ausfällt. So Kleinigkeiten können immer mitentscheiden.“