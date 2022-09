Infektionszahlen steigen stark an - Ampel gelb

Seit zwei Wochen steigt die Anzahl der Covid-Infektionen in Salzburg wieder an. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 866. „Da viel weniger getestet wird, ist dieser Wert aber als Untergrenze zu verstehen. Da gibt es sicher auch ein hohe Dunkelziffer“, sagt Landesstatistiker Gernot Filip. Die Covid-Ampel wurde für Salzburg wieder auf gelb gestuft, auch die Anzahl derer, die wegen einer Infektion im Spital behandelt werden müssen, steigt an. Binnen zwei Wochen ist die Anzahl der Spitalspatienten von 45 auf 72 gestiegen, auf der Intensivstation liegen zurzeit zwei Personen.