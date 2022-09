Herbstzeit: Hochnebel als Spielverderber

Wenn die Tage kürzer werden, die höheren Gipfel zum ersten Mal frisch verschneit sind, dann ist die herbstliche Wanderzeit gekommen. Das Schöne im Herbst: Man muss sich nicht vor Wärmegewittern fürchten. Denn diese entstehen an schwül-warmen Sommertagen, wenn die Sonne die Luft über Stunden hinweg aufheizt und sich am Nachmittag schließlich mächtige Wolkentürme aufbauen und in weiterer Folge als Gewitter entladen.