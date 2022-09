Twitter platziert Werbung neben Kinderpornos

Allein 2021 mehr als eine Million Twitter-Konten wegen Kindesausbeutung gesperrt

Reuters teilte am Montag die vollständige Liste von mehr als 500 betroffenen Accounts. Twitter habe diese überprüft und dauerhaft wegen Verletzung seiner Regeln suspendiert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Kurznachrichtendienst informierte daraufhin am Mittwoch in einer E-Mail Werbekunden, er habe „entdeckt, dass Anzeigen innerhalb von Profilen liefen, die mit dem öffentlichen Verkauf oder der Aufforderung zum sexuellen Missbrauch von Kindern zu tun hatten“.