In letzter Sekunde: Rettungsfahrten gesichert!

Dem steirischen Rettungswesen drohte der Kollaps: Das Rote Kreuz wollte, wie die „Krone“ am Dienstag enthüllte, den Vertrag über die Krankentransporte mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) kündigen! Gründe: die explodierenden Kosten und die hohe Frequenz an Fahrten, die man unter den aktuellen Vertragsbedingungen nicht mehr erfüllen will oder kann.