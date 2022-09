Mick Schumacher vor F1-Aus? Nur noch drei Optionen

Sechs Rennen bleiben in dieser Saison noch, den Auftakt gibt es in der Waschküche von Singapur. Diesen Namen verdiente sich der Kurs durch Temperaturen von bis zu 30 Grad selbst in der Nacht und enorme Luftfeuchte. „Viele Leute sagen, dass es wegen der Feuchtigkeit schwierig ist, aber auch wegen der Eigenschaften der Strecke - also werden wir sehen, was wir tun können“, sagte Schumacher. Bei tropischen Bedingungen stehen die Piloten am Sonntag (14 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) vor ganz besonderen Aufgaben. Nirgendwo sonst verlieren die Fahrer so viel Flüssigkeit und werden körperlich derart hart gefordert.