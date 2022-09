„Klopfe mir nicht jeden Tag auf meine Schultern“

Ein Österreicher gewinnt WM-Gold im Tischtennis. In etwa so wahrscheinlich wie ein chinesischer Sieg bei der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel. 2003 ist diese rot-weiß-rote Sport-Sternstunde dank Werner Schlager in Paris wirklich passiert. „Vielleicht kann man es mit der Geschichte ,Cool Runnings‘ rund um die jamaikanische Bobmannschaft bei Olympia vergleichen“, erzählt Schlager schmunzelnd im Gespräch mit der „Krone“.