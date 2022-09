Schlager: „Pandemie hat mich da voll getroffen“

Er ist für eine in Österreichs Sport nach wie vor historische Leistung verantwortlich und wird auch fast 20 Jahre danach primär damit verbunden. Am 25. Mai 2003 wurde Werner Schlager in Paris Tischtennis-Weltmeister, nachdem er gegen Titelverteidiger Wang Liqin und Olympiasieger Kong Linghui (beide CHN) gesamt fünf Matchbälle abgewehrt hatte. Im Finale gewann der damals 30-Jährige gegen Joo Se-hyuk (KOR) 4:2. Am Mittwoch, 28. September, wird Schlager 50 Jahre alt. Sein China-Kontrakt wurde beendet: „Die Pandemie hat mich da voll getroffen!“