Putin könnte sich Gebiete am Freitag einverleiben

Noch am Dienstag sollen in den besetzten Gebieten in der Ukraine die Scheinreferenden über einen möglichen Anschluss an Russland enden. Der Westen und Kiew bezeichnen sie als Scheinreferenden, deren Ergebnis sie nicht akzeptieren werden. Putin selbst könnte in der Sache schon am Freitag zur Tat schreiten und dabei die Annexion verkünden - dadurch würde sich Russland ein Gebiet von mindestens 90.000 Quadratkilometer einverleiben.