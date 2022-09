Missglückte Wiederbelebung: Richtiges Verhalten

In Österreich hat man nicht nur die moralische Pflicht, jemanden, der sichtlich in Not ist, zu helfen, sondern auch eine gesetzliche. Diese ist in der Straßenverkehrsordnung (StVO) und im Strafgesetzbuch (StGB) geregelt, wissen die Experten vom Roten Kreuz (ÖRK) und dem Autofahrerclub ÖAMTC.