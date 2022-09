Schön zu sehen! Svindal geht‘s neben Freundin gut

Viel kitschiger geht das Panorama wohl nicht mehr. Der blitzblaue See wird von den malerischen Bergen eingerahmt und perfekt akzentuiert. Auf einem Felsen stehen Svindal und seine Freundin Amelie, eine norwegische Leichtathletin, in Kletter-/Canyoning-Montur und lachen vergnügt in die Kamera. Ein bisschen Action muss es für zwei (im einen Fall ehemalige) Spitzensportler offenbar auch im Urlaub sein. Jedenfalls scheinen die zwei ein entspanntes Wochenende in der Region Venetien verbracht zu haben.