iPhone 14 macht Kombi-Tarife wieder attraktiver

Bei Drei ist das iPhone 14 (128 GB) ab 56 Euro pro Monat im kleinsten Tarif „Ideal S“ (3000 Minuten, 3000 SMS, 25 GB Daten) erhältlich. Magenta bietet das Smartphone am günstigsten mit dem Tarif „Mobile S“ (unlimitierte Minuten / SMS, 15 GB Daten) effektiv um 59 Euro im Monat an. Bei A1 ist das iPhone 14 im Tarif „A1 Mobil XS“ (unlimitierte Minuten / SMS, 8 GB Daten) ab 66 Euro pro Monat am günstigsten. Das iPhone 14 Pro (128 GB) kostet pro Monat im Tarif „Ideal S“ von Drei 68 Euro, bei Magenta im Tarif „Mobile S“ 70 Euro und bei A1 im Tarif „A1 Mobil XS“ 79 Euro.