Tierparadies Schabenreith pflegt verunfalltes Kitz

Bei „Rehbeccas“ Untersuchung stellte sich heraus, dass das Kitz an inneren Blutungen litt, die möglicherweise bei einer Kollision mit einem Auto entstanden. Im Tierparadies Schabenreith erholte sich das Jungtier innerhalb weniger Tage, so dass es bereits in den 3,5 Hektar großen Wald auf dem Tierheimgelände zu Artgenossen übersiedeln konnte.