Eine dekadente Gesellschaft feiert den Untergang

Störenfriede im Ritus der Beerdigung

Diese Parts gehören den beiden Eindringlingen in dieses schrille Treiben. Zwei Veteranen, der eine (Tenor Matthias Koziorowski) erinnert an das Phantom der Oper, der andere (Bariton Markus Butter) an Lemmy Kilmister, den legendären Kopf der Band Motörhead, stören mit ihren allzu drastischen Erinnerungen an Tod und Zerstörung den rituellen Ablauf einer Beerdigung aus Trauern, Lachen, Sich-Betrinken (hier noch mit Waffen herumballern) und Tanzen.