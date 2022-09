Messi packt über „schlechte Zeit“ in Paris aus

„Ich hatte eine schlechte Zeit, ich habe mich nie wirklich selbst gefunden“, erinnerte sich der siebenfache Ballon-d‘Or-Sieger an seine ersten Wochen in Paris. Auch im Spiel des sonst so ballsicheren Spielers hatte man zu Beginn seiner Premieren-Saison eine gewisse Unsicherheit spüren können. Gerade einmal sechs Tore waren Messi in 26 Ligue-1-Spielen gelungen.