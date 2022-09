PSG-Star nach Attacke: „Dachte, ich würde sterben“

Zudem beklagt die Französin, dass sie nach dem traumatischen Erlebnis ein „Opfer einer überraschenden Medienkampagne“ wurde. Eine, die ihr Image und ihr Privatleben in den Schmutz ziehen sollte, so Hamraoui. „Das Ziel war, die öffentliche Meinung von der Wahrheit abzulenken: Ich bin ein Opfer. Sicherlich nicht schuldig, außer vielleicht, dass ich mich in das Schweigen eingemauert habe. Und weil ich zugelassen habe, dass sich ein Medienrummel entwickelt.“